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محافظات

شوشة يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بالعريش في ذكرى أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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احمد صالح
قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالعريش ، اليوم الاحد بمرافقة اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقدم التهنئة لجموع أهالي محافظة شمال سيناء في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبدأ عرض الاحتفال العسكري بالموسيقى الوطنية، وسلام النشيد الوطني، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع من على أرض الفيروز، وتمني أن يعم الأمن والأمان سائر محافظات مصر.

وأشار شوشة ، إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبنية الأساسية والخدمات في مختلف المجالات في اطار احتفالات اكتوبر تأكيداً لاهتمام الدولة بمحافظة شمال سيناء ، مشيرا الي انه تم تنفيذ 11 تجمعا تنمويا بوسط سيناء بتكلفة نحو مليار و500 مليون جنيه وسيبدأ الان  توزيعها على مختلف مواطني المحافظات وأبناء سيناء .

وأكد أن الدولة تحملت نحو 40% من التكلفة الإجمالية وان الارض والصوب الزراعية بالمجان إلي جانب البنية الأساسية الخاصة بالأرض الزراعية والمباني .
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