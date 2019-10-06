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محافظات

محافظ المنيا يزور منطقة التجنيد في الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قدم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم التهنئة لقيادات وضباط منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العميد أشرف حسن نائب منطقة تجنيد المنيا.

رافق المحافظ، اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء محمود صبري، مفتش الأمن الوطني بالمنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، ومحمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحي بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنا غاليا لنسترد أرضنا، ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبني حاضرا ومستقبلا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدا من الراحة والرخاء والطمأنينة.

وتنظم محافظة المنيا مساء اليوم اليوم، احتفالية كبرى على المسرح الروماني بكورنيش النيل، تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وبحضور عدد كبير من الشباب والأهالي.
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