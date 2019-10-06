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مرأة

لو بتجوعي كتير.. 5 أطعمة غير متوقعة لسد الشهية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
عندما يرغب أحد في التوقف عن الأكل والحفاظ على وزنه ينصحه الكثير بالتوقف عن الأكل، أو تقليل كميات طعامه، وهذا بالطبع صحيح لكن ماذا إذا كان هناك أطعمة بأكلها تعمل على سد الشهية مما يحافظ على الوزن والتوقف عن الأكل باستمرار.

نشر موقع " bright side" مجموعة أطعمة تعمل على سد الشهية للقضاء على الشعور بالجوع والحفاظ على الوزن.

- البيض:-
تناول البيض في وجبة الإفطار سينشط هرمون الجريلين لذلك سوف تشعرين أنك أقل جوعًا خلال اليوم وتستهلك أيضًا سعرات حرارية أقل.

- الجزر:-
غني بالألياف والبروتينات ويساعد في تقليل إنتاج الأحماض في المعدة والحد من الجوع، ويرجع ذلك إلى محتوى الألياف الغنية من الخضروات.

- الشوفان:-
يحتوي الشوفان على الألياف غير القابلة للذوبان التي تملأ البطن وتساعد في إنتاج الأحماض الدهنية، كما يمكن لمحتوى الكربوهيدرات في دقيق الشوفان أن يبقيك أكثر شبعا لفترة أطول.

- الأفوكادو:-
يأتي بفوائد صحية متعددة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة تقلل إنتاج الأحماض الهضمية في المعدة لتقليل آلام الجوع.

- الزبادي:-
يعتبر حلًا سهلًا لآلام الجوع،الزبادي يحيد الأحماض في معدتك، وبالتالي يقلل من آلام الجوع.
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