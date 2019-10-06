حالة وفاة و66 مصاباً حتى الآن.. أزمة الفسيخ الفاسد في الإسكندرية عرض مستمر

ارتفع عدد المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم "فسيخ فاسد" بالإسكندرية، إلى 66 حالة بعد أن استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، 7 حالات جديدة.
وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، إن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 66 حالة، وحالة وفاة واحدة.
وطالبت "غانم"، المواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت على توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، ويجرى توفيره بالكامل بالمجان.