حالة وفاة و66 مصاباً حتى الآن.. أزمة الفسيخ الفاسد في الإسكندرية عرض مستمر

ارتفع عدد المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم "فسيخ فاسد" بالإسكندرية، إلى 66 حالة بعد أن استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، 7 حالات جديدة.





وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، إن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 66 حالة، وحالة وفاة واحدة.





وطالبت "غانم"، المواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.



