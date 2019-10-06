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حوادث

ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري ومخدرات في النزهة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:21 م
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالنزهة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من أحد المصادر السرية مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده علي دائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية بحوزته فرد خرطوش وطلقتان و كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام و ٢ هاتف محمول ومبلغ مالي 300 جنيه.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته .
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