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توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: عزيمة وإرادة الشعب المصري تخاف منها الدول.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:51 م
أكبر سفينة حاويات
أكبر سفينة حاويات بالعالم
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توك شو
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أصبح لها مردود قوي على الاقتصاد المصري، حيث بلغت نسبة السفن التي مرت بها حوالي 19 ألف سفينة، ومليار و2 مليون طن بضائع، و6 مليار دولار بإيرادات حوالي 113 مليار مصري عن العام الماضي.

وأكد الفريق أسامة ربيع في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولي، على صلابة إرادة الشعب المصري الذي أصر في البداية عام 1958 أن يقوم أكثر من ربع التعداد السكاني ذاك الوقت بحفر قناة السويس بأدوات بدائية واستشهاد 120 ألف مصري.

وتابع الفريق أسامة ربيع أيضا أنه في عام 2014 عند توسيع قناة السويس ومشكلة التمويل لم يعجز الشعب، فقد استطاعوا من خلال شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس جمع 64 مليار جنيه.

وأردف الفريق أسامة ربيع أن الشعب المصري لم يتغير وأنه لا يعرف المستحيل وبه إصرار وعزيمة وإرادة يجب أن تخاف منها الدول الأخرى.


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