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أصل الحكاية

طلب بسيط مقابل 5 ملايين ريال.. شرطي سعودي يرفض رشوة مغرية ويفضح عارضها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:31 م
امن الطرق في السعودية
امن الطرق في السعودية
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على صالح
في بادرة حظيت بتأييد وإعجاب الشعب السعودي والشعوب الخليجية، أبهر أحد رجال الأمن بالسعودية بتصرفه الرأي العام في المملكة ودول الخليج بعد أن رفض رشوة مالية بـ 5 ملايين ريال، مقابل إطلاق سراح أحد المطلوبين قُبض عليه في إحدى نقاط التفتيش.

الشرطي السعودي الأمين هو أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق «الطائف – الباحة»، وتبدأ القصة حين اشتبه في شخصين، كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن على الطريق، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام السعودية.

السيارة المشبوهة كانت في طريقها إلى الطائف، وبمرورها بنقطة التفتيش طلب رجل الأمن من قائد المركبة التوقف وإظهار أوراقه الرسمية.

باغت قائد المركبة رجال الأمن نقطة التفتيش على طريق «الطائف – الباحة» بمحاولة الهرب، ولكنهم تمكنوا من إيقافه بينما فر مرافقه بالمركبة المشبوهة إلى مكان غير معلوم.

وأثناء استيقافه، عرض الموقوف رشوة على رجل الأمن قدرها 5 ملايين جنيه، والذي فضح أمره وتولى بنفسه تسليم المقبوض عليه للجهات المعنية، وعاد مرافقه في وقت لاحق لتسليم نفسه بعد تضييق الخناق عليه والتعميم عنه.

وبعد تحفظ رجل الأمن على السائق، تم التعميم عن المركبة الهاربة من خلال بلاغ أمني.

وبالاستفسار عن الشخصَين الهارب والموقوف، وُجد أن أحدهما - وهو الهارب بالمركبة - مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية.

فيما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا بأحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية وفقا لما حاول به خداع رجل الأمن، قبل عرض رشوته مقابل إطلاق سراحه.

تم إعداد محضر ضبط مفصل لقضية الرشوة والمخالفة، وإحالة المتحفَّظ عليه لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده.

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