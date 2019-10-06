وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر

وضع هشام آمنة محافظ البحيرة إكليل من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول باستاد دمنهور الرياضى بحضور اللواء ريمون نعيم يوسف نائب مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والعميد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة.



يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعا عن أمن وسلامة واستقرار الوطن.



شهد مراسم الاحتفال بالذكرى ال ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة والمستشار حامد العيساوي رئيس نادى قضاة البحيرة عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى.

