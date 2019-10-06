Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وضع هشام آمنة محافظ البحيرة إكليل من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول باستاد دمنهور الرياضى بحضور اللواء ريمون نعيم يوسف نائب مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والعميد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعا عن أمن وسلامة واستقرار الوطن.

شهد مراسم الاحتفال بالذكرى ال ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة والمستشار حامد العيساوي  رئيس نادى قضاة البحيرة عزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكارى.
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالبحيرة فى ذكري نصر أكتوبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيوم تحتفل بذكرى أكتوبر والمحافظ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. فيديو

ترشيحاتنا

مهمة ما قبل القمة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإف سي مصر

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

الحياة حلوة وبينا كل الود والمحبة.. مسلسل سمية الخشاب وأحمد سعد لم ينته بـ الطلاق

منتخب مصر مهدد بفقدان نجم الأهلي في معسكر أكتوبر

كارثة.. قطر تعترف بـ فضيحة بطولة ألعاب القوى

شاهد.. قاتلة تحتضن «أخو المقتول» في قاعة المحكمة.. تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال