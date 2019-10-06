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رياضة

تعرف على القائمة النهائية لنادي قنا الرياضي في الموسم الجديد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:38 م
نادي قنا الرياضي
نادي قنا الرياضي
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رباب الهوارى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي على قيد ٢٩ لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

واللاعبون المقيدون هم:
أحمد محمد رمضان، إسلام عادل على، أيمن شعبان علي متولي، ومحمد عبيد مبارك أحمد، وعبد الله علي محمد علي، وعلي جاد الله زكى محمد، ومحمد أحمد حامد عبد الحليم، وأحمد حسن أحمد محمد، وحازم كمال محمد حسن، وحسن سعد محمد أحمد، وحميدو كمارا، وسيد عبد الحي عبد الوهاب، ومحمود صديق أحمد، ومحمد حمدي عمر، وعمرو السيد صبحي، ومحمود سيد محمود، وأمين محمد علي، ومحمد حسين محمد، ومحمود حسين مصطفى "شركس"، وأحمد محمد عبد الكريم، وأحمد رشدي صادق، وسيف الله طارق، وعبد الله أحمد صابر "دومنيك"، وعبد الرحمن أبو عمرة عبد الرحمن، وأحمد محمد حسن "السماحي"، وعبد الرحمن عبد الفتاح إبراهيم، وعلاء صابر، وإسلام أبو عمرة عبد الرحمن.

كان نادي قنا الرياضي، برئاسة أشرف سعد، ومؤمن أبو حديد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، استقر على التشكيل النهائى للجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد محمود إبراهيم، استعدادًا للموسم المقبل، بدورى القسم الثالث.

وجاء كالتالي:
ماهر حفنى: مديرا لقطاع الكرة
محمود إبراهيم: مديرا فنيا
أيمن ماهر: مدربا عاما
أحمد تاج  مدرب مساعدا
حسن النعمانى: مدرب حراس المرمى
باسم عبدالحميد: إدارى الفريق
أحمد حسن سليم: أخصائي إصابات وتأهيل بدني
أحمد جمال عبد الله: مدلكا
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