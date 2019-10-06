تعرف على القائمة النهائية لنادي قنا الرياضي في الموسم الجديد

كان نادي قنا الرياضي، برئاسة أشرف سعد، ومؤمن أبو حديد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، استقر على التشكيل النهائى للجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد محمود إبراهيم، استعدادًا للموسم المقبل، بدورى القسم الثالث.





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي على قيد ٢٩ لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.واللاعبون المقيدون هم:أحمد محمد رمضان، إسلام عادل على، أيمن شعبان علي متولي، ومحمد عبيد مبارك أحمد، وعبد الله علي محمد علي، وعلي جاد الله زكى محمد، ومحمد أحمد حامد عبد الحليم، وأحمد حسن أحمد محمد، وحازم كمال محمد حسن، وحسن سعد محمد أحمد، وحميدو كمارا، وسيد عبد الحي عبد الوهاب، ومحمود صديق أحمد، ومحمد حمدي عمر، وعمرو السيد صبحي، ومحمود سيد محمود، وأمين محمد علي، ومحمد حسين محمد، ومحمود حسين مصطفى "شركس"، وأحمد محمد عبد الكريم، وأحمد رشدي صادق، وسيف الله طارق، وعبد الله أحمد صابر "دومنيك"، وعبد الرحمن أبو عمرة عبد الرحمن، وأحمد محمد حسن "السماحي"، وعبد الرحمن عبد الفتاح إبراهيم، وعلاء صابر، وإسلام أبو عمرة عبد الرحمن.وجاء كالتالي:ماهر حفنى: مديرا لقطاع الكرةمحمود إبراهيم: مديرا فنياأيمن ماهر: مدربا عاماأحمد تاج مدرب مساعداحسن النعمانى: مدرب حراس المرمىباسم عبدالحميد: إدارى الفريقأحمد حسن سليم: أخصائي إصابات وتأهيل بدنيأحمد جمال عبد الله: مدلكا