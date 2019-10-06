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ثقافة

مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:50 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انعقدت فعاليات الملتقى الأول للتراث القبطى تحت عنوان "العمارة والفنون القبطية: توثيقها والحفاظ عليها" بمقر معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية بمركز ببا- محافظة بنى سويف تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

وفى كلمة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرسلة إلى المؤتمر قدم الشكر للأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا والقائمين على تنظيم المؤتمر وكل المشاركين وضيوف المؤتمر، وأكد على أهمية هذه المؤتمرات وطالب باستمراها.

وألقى الأنبا إسطفانوس الضوء على معالم الحضارة المصرية ببنى سويف حيث توجد بها آثار مصرية قديمة وآثار مسيحية وإسلامية، موضحًا أن مصر هبة الله للعالم وأن مقومات التقدم فى أى أمة هو تمسكها بهويتها وحفاظها على حضارتها واستعار أبيات من شعر إغريقى "هزمناهم حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم".

وأوضح الدكتور مجدى منصور رئيس المؤتمر أن بنى سويف تضم هرم ميدوم ثانى أكبر هرم مدرج فى العالم كما عثر على مزامير داود بمنطقة ببا المقام بها المؤتمر وأن فكرة انعقاد المؤتمر لاقت ترحيبًا كبيرًا من نيافة الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا بمجرد عرضها ووفر لها كل الإمكانات من توفير قاعة عرض مجهزة واستضافة كل ضيوف المؤتمر.

وصرح الدكتور خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان المنسق الإعلامى للمؤتمر بأن فعاليات المؤتمر شهدت 7 جلسات علمية عرضت بها أوراقًا بحثية من متخصصين فى الجامعات المصرية ووزارة الآثار ومعاهد الدراسات المسيحية فى العمارة والفنون والتوثيق والترميم وأحدث ثقنيات علمية فى التوثيق ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فى مجال الآثار.
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
مصر وطن واحد لشعب واحد.. شعار ملتقى العمارة والفنون القبطية بمطرانية ببا.. صور
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