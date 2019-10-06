وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يتابعان أزمة جيانا فاروق

أثارت أزمة لاعبة منتخب مصر الدولى للكاراتيه جيانا فاروق استياء أطراف المنظومة الرياضية، بعد أن تسبب مدرب المنتخب هانى قشطة فى خسارتها مباراة نصف النهائى فى الدورى العالمى، الذى تستضيفه روسيا خلال الفترة من ٤ الى ٦ أكتوبر٢٠١٩.



وأجرت شركة روابط الرياضية باعتبارها الوكيل الحصرى للاعبة اتصالًا لشرح أبعاد الأزمة بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الذى تواصل مع وزير الشباب والرياضة الذى ابدى اهتماما كبيرا وأكد على دعم البطلة العالمية المصنفة عالميا وأولمبيا فى المركز الثانى وأنها من البطلات المتوقع لها تحقيق انجاز تاريخى فى أول مشاركة للكاراتيه فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ولا بد من الوقوف إلى جانبها لرفع اسم مصر فى أهم محفل رياضى.



من جانبه أكد حطب على التنسيق التام مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى لتجاوز الازمة وحلها وتقديم الدعم الكامل للاعبة لتحقيق حلم الأولمبياد.



كانت البطولة شهدت خسارة جيانا فاروق أمام بطلة ايران بعد سوء إدارة مدرب المنتخب هاني قشطة وتقاعسه عن أداء دوره كمدرب ودخوله في جدال لفظى مع باللاعبة مما انعكس بالسلب على نفسية وأداء اللاعبة، وهى ليست المرة الأولى، حيث تسبب من قبل فى خسارة جيانا في الألعاب الافريقية بالمغرب فى أغسطس الماضى نتيجه عدم تدخله في حالات الظلم التحكيمي وتقاعسه عن أداء دوره وتقدمت اللاعبة بشكوى ضده.



يذكر أن جيانا حققت عددا من الميداليات والانجازات فى الفترة الأخيرة (دون وجود قشطة) وكان آخرها ذهبية بطولة سيرياس أيه في شيلي.