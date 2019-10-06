Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تلزم الجهات الخاضعة للموازنة بتفعيل الحد الأدني للأجور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:54 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
ألزمت وزارة المالية الجهات الداخلة والخاضعة للموازنة العامة من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، بتطبيق الحد الأدني للأجور بواقع 2000 جنيه و 7آلاف جنيه للموظفين بالدرجات العليا اعتبارا من أول يوليو الماضي.

قالت وزارة المالية، في بيان لها ، إنها تلقت شكاوي عديدة من العاملين بالجهاز الحكومي بشأن عدم سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019 و الخاص بتفعيل الحد الأدني للأجر الشامل، وما تبعه من تقدم عدد من نواب البرلمان بتقديم شكاوي و استجوابات للوزارة .

أكدت الوزارة أنها ستحيل المخالفين و المتقاعسين عن تفعيل القرار أو تنفيذه بصورة غير سليمة للمسائلة القانونية، موضحة أنها وجهت المراقبين الماليين التابعين للوزارة بالعمل علي تفعيل القرار و التأكد من تطبيقه علي مستوي الجهات الخاضعة للموازنة العامة.

طالبت الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة بتقديم طلبات حال عدم كفاية مخصصاتها لاعتماد زيادات الأجور، حتي يمكنها المساعدة في تسريع تفعيل القرار المذكور، موضحة أنها سبق لها في أغسطس الماضي اصدار منشور تعليمات بشأن قواعد صرف وتنفيذ زيادات الأجور للعاملين بالدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: صرف الحافز التكميلي للموظفين المعينين والمكافأة من يوليو

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك السابق يكشف الفارق بين ميتشو وجروس

منزوع الرحمة.. أب يضرب أطفاله وزوجته كل يوم قبل النوم.. صور

ميتشو يخاطر أمام نادي مصر خوفا من لقاء القمة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

رمضان صبحي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال