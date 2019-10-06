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برلمان

برلمانية: مصر تواجه حربا لتبديد الثقة بين المواطن والدولة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:20 م
النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم
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ماجدة بدوى
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وظهور اكتشافات كبيرة للغاز في المياه الإقليمية لها، يجعلها عرضة لزيادة المؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنها.

وطالبت عبد الحليم فى بيان صحفى لها اليوم، وسائل الإعلام المختلفة وأجهزة الدولة، بتوعية المواطن تجاه هذه المؤامرات وإيضاح الهدف منها، حتى يكون على وعي مما يحدث ويرفض أي أحداث من شأنها أن تضر بالأمن القومي المصري.

وأشادت عضو البرلمان بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، وتأكيده أن قدر الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم بقوة الشعب المصري.

وأشارت إلى أن الحرب التي تواجهها مصر الآن تستهدف تبديد الثقة بين المواطن والدولة وتصوير الدولة كعدو، وأن الحرب الحالية تعتمد على الشائعات والأكاذيب والنصر فيها يكون متوقفا على وعي المواطن، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة وعي المواطن.
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