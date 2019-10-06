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حوادث

مخنوق بكرافتة.. العثور على جثة طفل داخل دولاب منزله بقنا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:33 م
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
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يوسف رجب
وسط دولاب الملابس بغرفة النوم، عثرت الأم على نجلها البالغ من العمر ١١ عامًا، جثة هامدة وحول رقبته كرافتة.

وأبلغت الأم أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مقر الواقعة بمنطقة حوض ١٠ وسط مدينة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة أحمد عبد الباسط محمد، 11 عاما، مربوط حول رقبته كرافتة، داخل دولاب غرفة النوم بمنزله الكائن بمنطقة حوض 10.

من جانبها، أخطرت أجهزة الأمن، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، مع تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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