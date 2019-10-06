جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل الستامونى.. ووالده: طلبوا نصف مليون جنيه

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بالدقهلية لكشف لغز اختطاف طفل من أبناء المدينة على أيدي مجهولين فيما تلقى والده أكثر من اتصال من خاطفيه مطالبين بفدية لإعادته.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العقيد أحمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بورود بلاغ باختطاف طفل يدعى مصطفى محمود الغريب ١١ عاما.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الجندى رئيس المباحث أفاد والده بأنه تلقى اتصالا من أحد الخاطفين حدثه هاتفيا وطلب مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كفدية من أجل عودة نجله وهو لا يستطيع دفعه.



وأضاف أنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد ولا توجد أي مشاكل بين عائلته وبين آخرين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالين آخرين من الخاطفين آخرها قرروا رفع الفدية إلى نصف مليون جنيه لتأخره مشيرا إلى أنه لا يملك شيئا فهو عامل بسيط.



وتحرر عن ذلك المحضر ٣١٨٥ إدارى الستامونى وأخطرت النيابة للتحقيق فيما يقوم ضباط المباحث بفحص كل من لهم صلة مباشرة بالطفل أو على خلافات بالإضافة إلى قيامهم بتتبع الأرقام التى يتصل منها الخاطفون.