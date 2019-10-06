Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل الستامونى.. ووالده: طلبوا نصف مليون جنيه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:20 م
طفل الستامونى المختطف
طفل الستامونى المختطف
Advertisements
همت الحسينى
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بالدقهلية لكشف لغز اختطاف طفل من أبناء المدينة على أيدي مجهولين فيما تلقى والده أكثر من اتصال من خاطفيه مطالبين بفدية لإعادته.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العقيد أحمد الحسينى مأمور مركز الستامونى بورود بلاغ باختطاف طفل يدعى مصطفى محمود الغريب ١١ عاما.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الجندى رئيس المباحث أفاد والده بأنه تلقى اتصالا من أحد الخاطفين حدثه هاتفيا وطلب مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كفدية من أجل عودة نجله وهو لا يستطيع دفعه.

وأضاف أنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد ولا توجد أي مشاكل بين عائلته وبين آخرين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالين آخرين من الخاطفين آخرها قرروا رفع الفدية إلى نصف مليون جنيه لتأخره مشيرا إلى أنه لا يملك شيئا فهو عامل بسيط.

وتحرر عن ذلك المحضر ٣١٨٥ إدارى الستامونى وأخطرت النيابة للتحقيق فيما يقوم ضباط المباحث بفحص كل من لهم صلة مباشرة بالطفل أو على خلافات بالإضافة إلى قيامهم بتتبع الأرقام التى يتصل منها الخاطفون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجهولون يختطفون طفلا بالدقهلية ويطالبون والده بفدية

ترشيحاتنا

خبير إستراتيجى يكشف بالأرقام تأثير سد النهضة على مصر.. فيديو

أول قرار من حسام البدري بعد إصابة عمرو السولية

الشوفان بالموز.. 4 طرق غير متوقعة لإزالة الشعر نهائيا من الوجه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

التعليم: مؤتمر صحفي لإعلان أخبار سارة لـ المعلمين.. غدا

شاهد.. قاتلة تحتضن «أخو المقتول» في قاعة المحكمة.. تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز