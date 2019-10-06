يارب ⁧‫مصر‬⁩ في نصر وعزة وكرامة.. ساموزين يحتفل بانتصارات أكتوبر

نشر الفنان سامو زين عبر حسابه بموقع انستجرام صورة لعلم مصر احتفالا بذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.



وعلق سامو زين قائلا "دايما يارب ⁧‫#مصر‬⁩ في نصر وعزه وكرامه".



ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سامو زين وجاءت أبرز تعليقات: تحيا مصر و الامة العربية . شكرا سامو احنا فى مصر بنحبك كتير , الله يحفظ مصر و شعبها.



وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

