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أخبار البلد

يارب ⁧‫مصر‬⁩ في نصر وعزة وكرامة.. ساموزين يحتفل بانتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان سامو زين عبر حسابه بموقع انستجرام صورة لعلم مصر احتفالا بذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.

وعلق سامو زين قائلا "دايما يارب ⁧‫#مصر‬⁩ في نصر وعزه وكرامه".

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سامو زين وجاءت أبرز تعليقات: تحيا مصر و الامة العربية . شكرا سامو احنا فى مصر بنحبك كتير , الله يحفظ مصر و شعبها.

وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.
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