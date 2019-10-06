بث مباشر مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثًا مباشرًا لـ مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث يمكن لزوارنا من خلال الرابط المرفق مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر أون لاين بدون تقطيع.





موعد مباراة انترميلان ويوفنتوس فى الدورى الإيطالى





يواجه فريق انتر ميلان لـ تأمين موقعه في صدارة الدوري الايطالي نظيره يوفنتوس في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة "الكالتشيو".





بث مباشر مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس فى الدورى الإيطالى





ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 6 مباريات متتالية، بينما يحتل يوفنتوس بطل "الكالتشيو" في المواسم الثمانية الأخيرة المركز الثاني برصيد 10 نقاط.





مباراة يوفنتوس و إنتر ميلان فى الدورى الإيطالى



