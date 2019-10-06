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منوعات

بـ أفضل سعر للمنتج.. جوجل تطلق ميزة جديدة للتسوق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:49 م
جوجل تطلق ميزة جديدة
جوجل تطلق ميزة جديدة للتسوق
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شيماء عبد المنعم
تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على تسهيل تجربة التسوق عبر الإنترنت ضمن خدماتها ومنتجاتها المختلفة، حيث يريد المستخدمون دائمًا الحصول على تجربة تسوق سريعة عبر جميع أجهزتهم.

أطلقت جوجل ميزة جديدة للتسوق من خلال محرك البحث الخاص بها، البحث عن المنتج عبر ملايين المنتجات من آلاف المتاجر بالإضافة إلى تقديم توصيات بالمنتج وتتبع الأسعار.

ويمكنك استخدام تلك الميزة للحصول على أفضل العروض وتتبع أسعار المنتجات أثناء طرحها لأول مرة وأثناء تواجدها بالمتاجر، وإليك طريقة عمل ميزة "Lens" وفقا لما ذكره موقع "lifehacker" التقني.

أولًا: ابحث عن المنتج الذي ترغب في شرائه على جوجل من خلال هاتفك الذكي، على سبيل المثال إذا كنت مهتما بشراء جهاز Nintendo Switch Lite الجديد كل ما عليك فعله هو كتابة الاسم في مربع البحث.

ثانيًا: عندما تظهر صفحة نتائج البحث، اضغط على علامة تبويب التسوق أسفل مربع البحث.

ثالثاُ: اختر العنصر الذى ترغب في شرائه ضمن تبويب التسوق.

رابعًا: من خلال الصفحة الجديدة سترى زرًا لتعقب السعر، قم بتمكين الزر حتى تعلمك جوجل عندما ينخفض ​​سعر المنتج.

خامسًا: في حالة عدم انخفاض ​السعر، لن تتلقى هذا الإشعار مطلقًا، ولكن إذا انخفض السعر ستعرف في أسرع وقت ممكن حتى تتاح لك الفرصة للحصول عليه بسعر منخفض.
بـ أفضل سعر للمنتج.. جوجل تطلق ميزة جديدة للتسوق
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