تحذير هام من الهند لـ المسافرين الإسرائيليين واليهود

تعمل أجهزة الأمن في دول الاحتلال الإسرائيلي ونظيراتها الهندية على إحباط أي هجوم محتمل خلال فترة العطلة اليهودية، والتي بدأت مؤخرًا مع روش هاشاناه (السنة اليهودية الجديدة) وتستمر في 21 أكتوبر، بحسب ما ذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية يوم الجمعة.



وعلى وجه التحديد، حذرت السلطات الهندية من ارتفاع مستوى التهديد خلال يوم الكفارة اليهودي المقبل، والمعروف بـ "يوم الغفران"، الذي يبدأ مساء الثلاثاء.



وفي أواخر سبتمبر، حذرت وكالات الاستخبارات الهندية من أعمال إرهابية محتملة تستهدف الجاليات اليهودية والإسرائيلية في الهند خلال الأعياد الكبيرة، مشيرة إلى تنظيم القاعدة والخلايا الأخرى المرتبطة بتنظيم داعش كمهاجمين محتملين، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "تايمز أوف انديا".



وتتطلع القاعدة والخلايا الإرهابية المرتبطة بداعش إلى شن هجمات على أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم، وفي ضوء ذلك، قد تشمل الأهداف المحتملة في الهند السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، والمعابد اليهودية والمدارس اليهودية والمطاعم والفنادق التي اعتاد المواطنون الإسرائيليون زيارتها في نيودلهي وغيرها من المدن، وفقًا لتحذير المخابرات الصادر في سبتمبر.



وأوضحت المصادر أن المنظمات الإرهابية يائسة لتنفيذ هجمات على الإسرائيليين الذين يعيشون في البلاد، خاصة بعدما دعمت إسرائيل الهند في قرارها بإلغاء المادة 370 التي منحت وضعا خاصا لجامو وكشمير.



وإطلاق مثل هذه التحذيرات يعيد في أذهان العديد من الإسرائيليين بعض الذكريات المؤلمة، سواء من خلال ذكرى حرب يوم الغفران عام 1973 - التي تعرضت خلالها إسرائيل لهجوم مفاجئ على يوم الغفران، مما أدى إلى حرب تسببت في خسائر إسرائيلية أكبر من أي حرب أخرى - ومن خلال الذاكرة الأحدث للهجمات التي وقعت في مومباي عام 2008، والتي أودت بحياة 166 شخصا، منهم بينهم 6 إسرائيليين.