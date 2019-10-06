لو سايقة ووراكي عربية إسعاف.. تعلمى كيف تفسحين لها الطريق دون مشاكل





تواجه الكثيرات من السيدات اللاتي يقدن السيارات أزمة كبيرة أثناء قيادتهن، حيث يفاجأن بوجود سيارات إسعاف خلفهن، فلا يعرفن كيف يتعاملن، لذا إليكن تلك النصائح لإفساح الطريق لسيارة الإسعاف دون مشاكل وهي كالتالي:- ركزي عند سماع صوت صفير السيارة من بعيد وانظرى فى المرآة، وحاولى أن تعرفى مكانها فى أى حارة وكيف تنتقلي من حارة إلى أخرى.- انتظري حتى ترى من أين تأتي مركبة الطوارئ قبل اتخاذ قرار، وقومى بتقييم الموقف بعناية قبل اتخاذ أى خطوة.- لا ترتبكى عندما تقترب من سيارتك فى كيفية إفساح الطريق، ولا تتوقفى فجأة أو تخرجى عن الحارة التى تقودين فيها بتهور.- حاولى الانتقال بهدوء وتمريرها بجانب سيارتك.- لا تتخطى أي إشارة حمراء أو علامة توقف لإفساح المجال أيضًا.- لا تقتربي من بعض السائقين الذين يلتصقون بسيارات الإسعاف ويتسابقون خلفها بسبب سرعتها فى الحركة، فمن الممكن أن يكون لذلك عواقب سيئة على سيارتك، فربما تتوقف أى سيارة منهم فجأة ويؤدى ذلك إلى اصطدام سيارتك بها.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سائقو هذه المركبات مزعجين للسيارات الأخرى، والأمور لا تستدعى تحديهم على الطريق، فإن قامت تلك السيارات بالكسر عليكِ، اسمحي لهم بالمرور وتابعى الاستمرار في رحلتك بأمان.واعلمي جيدا أن السماح لسيارات الإسعاف بالمرور واجب إنساني بالدرجة الأولى قبل أن يكون من آداب المرور.