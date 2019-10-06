5 طرق بسيطة لحل مشكلة الدوالي نهائيًا



- ممارسة الرياضة :-

التمرين المنتظم يشجع الدورة الدموية الأفضل في الساقين، مما يساعد على دفع الدم الذي تم جمعه في الأوردة، ويساعد التمرين أيضًا على خفض ضغط دم الشخص، وهو عامل آخر يساهم في توسع الأوردة.



- جوارب ضغط:-

تساعد عن طريق الضغط على الساقين، وهذا يساعد العضلات والأوردة لنقل الدم إلى القلب، كما أفادوا الباحثون بحدوث انخفاض في الألم والألم المرتبط بدوالي الأوردة.



- الحفاظ على الساقين مرتفعة :-

إن الحفاظ على ارتفاع الساقين من الناحية المثالية في نفس ارتفاع القلب أو فوقه سيساعد في تحسين الدورة الدموية، وهذا يقلل من الضغط في عروق الساق والجاذبية ويساعد الدم على التدفق بسلاسة إلى القلب.



تعاني كثير من السيدات من تلك المشكلة المزعجة، فتعد الدوالي من أكثر الأمور المضرة بالصحة وبجمال المرأة، حيث تعطي مظهرا غير لائق للساقين، يمكن أن يكون هناك أسباب عديدة للدوالي منها الوقوف كثيرا أو الحمل، لحسن الحظ هناك طرق بسيطة أشار لها موقع "bright side" لحل تلك المشكلة وعلاج الدوالي.- التدليك :-يمكن أن يساعد تدليك المناطق المصابة بلطف على إبقاء الدم يتحرك عبر الأوردة. ويمكن لأي شخص استخدام زيوت التدليك أو مرطب لطيف للحصول على نتائج أفضل.- الاستمرار في الحركةتجنب الجلوس لفترات طويلة من الزمن، إذا كان على الشخص أن يجلس لفترات طويلة من الوقت للعمل فيجب عليه أن يستيقظ ويتحرك أو يغير موضعه باستمرار للحفاظ على تدفق الدم بسلاسة.