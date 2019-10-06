فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور

نظم المئات من أطفال قرية الحوامدية بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم مسيرة احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة رافعين رايات وأعلام المصرية وذلك فى إطار حرص أعضاء حزب مستقبل وطن وتوعيتهم بالأخطار التى تهدد أمن وحياة المواطنين ومواجهة أخطار الإرهاب وتثبيت مبادئ الوطنية.



وشارك أطفال وعائلات القرية فى المسيرة بترديد هتافات " تحيا مصر .. وكلنا فدا مصر بلدنا " و " الله اكبر ... جيشنا عظيم .. وانتصار أكتوبر فى قلوبنا "و" يسقط الإرهاب .. شهدائنا فى الجنه " كما حملوا لافتات كتب عليها عبارات أهمها " مصر أم الدنيا ..ويسقط الإرهاب الأسود " و " تحيا مصر .. كلنا مع السيسي رئيسنا " و " مصر قويه .. وجيشها عظيم .. وشعبها قوي " .



كما كرم أعضاء حزب مستقبل وطن 50 طفلا وطفلة من شباب قرية الحوامدية لمشاركتهم فى الاحتفالات وتفوقهم الدراسي وحفظهم للقرآن الكريم وهو ما لاقى قبول العائلات وسط حضور كبار ومشايخ القرية لتأييد ودعم مسيرة التطوير وبناء الوطن.

