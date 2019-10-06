Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
نظم المئات من أطفال قرية الحوامدية بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم مسيرة احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة رافعين رايات وأعلام المصرية وذلك فى إطار حرص أعضاء حزب مستقبل وطن وتوعيتهم بالأخطار التى تهدد أمن وحياة المواطنين ومواجهة أخطار الإرهاب وتثبيت مبادئ الوطنية.

وشارك أطفال وعائلات القرية فى المسيرة بترديد هتافات " تحيا مصر .. وكلنا فدا مصر بلدنا " و " الله اكبر ... جيشنا عظيم .. وانتصار أكتوبر فى قلوبنا "و" يسقط الإرهاب .. شهدائنا فى الجنه " كما حملوا لافتات كتب عليها عبارات أهمها " مصر أم الدنيا ..ويسقط الإرهاب الأسود " و " تحيا مصر .. كلنا مع السيسي رئيسنا " و " مصر قويه .. وجيشها عظيم .. وشعبها قوي " .

كما كرم أعضاء حزب مستقبل وطن 50 طفلا وطفلة من شباب قرية الحوامدية لمشاركتهم فى الاحتفالات وتفوقهم الدراسي وحفظهم للقرآن الكريم وهو ما لاقى قبول العائلات وسط حضور كبار ومشايخ القرية لتأييد ودعم مسيرة التطوير وبناء الوطن.
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود عشيش يكتب: دين ابوكم اسمه ايه

على حسن: نجحنا في الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وكلنا في خندق واحد لدحر الإرهاب

تشييع جثمان شهيد شرطة الزمالك.. عائلته تطالب بالقصاص.. والمحافظ يطلق اسمه على مدرسة بقرية ميت غزال.. صور

عاش جدع ومات شهيد.. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا.. صور

صوت الشعب: رسائل السيسي بمؤتمر الشباب اتسمت بالشفافية والمصداقية والوضوح

ترشيحاتنا

بـ فستان أبيض.. جلسة تصوير لمايا دياب وسط البحر.. صور

قرار جديد من الزمالك تجاه جنش بعد انتهاء أزمة تصريحات تويتر

مرحلة صعبة وأشعر بـ الألم.. تعليق غامض من أصالة يثير الجدل حول علاقتها بزوجها

7 آلاف للدرجات العليا .. المالية : سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

بعد خفض الفائدة.. تعرف على مصير فائدتك بـ 7 بنوك

بشائر من البرلمان لـ المصريين.. 5 مطالب للحكومة لصالح محدودي الدخل قبل جلسة كشف الحساب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

بـ فستان أبيض.. جلسة تصوير لمايا دياب وسط البحر.. صور