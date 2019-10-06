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منوعات

شاب يحاول القفز من توك توك على الدائري .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:29 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ، مقطع فيديو قصيًا على الطريق الدائري في مصر مدته أقل من نصف دقيقة إلا أنه خطير للغاية وناقوس خطر يدق للفت انتباه المرور للمركبات التي يصلح أن تسير على الطريق الدائري . 

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب المتهورين الذين كانوا يحاولون القفز من التوك توك أثناء سيره على سبيل اللعب إلا أنه من الواضح أنهم لا يعلمون بأنهم يلعبون بالنار . 

الطريق الدائري هو طريق سريع تسير علي كل السيارات بسرعات ليست قليلة فهو طريق سريع لا يصح أن يسير فيه التوك توك و علاوة على ذلك اللعب بأرواحهم على سبيل الدعابة .

وعلق رواد تويتر على الفيديو مستاءين للغاية من طريقة الشباب في الدعابة ، فهذا الطريق لا يمكن الإستهانة به قد تكون نهاية حياتهم بين اللحظة والأخرى بهذه الطريقة .
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