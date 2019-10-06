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رياضة

أوباميانج وسايبوس يقودان أرسنال أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:24 م
فريق أرسنال
فريق أرسنال
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محمد السعيد
أعلن يوناي إيمري إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتس - ديفيد لويز - كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا - جاندوزي- سيبايوس.

خط الهجوم: ساكا - نيكولاس بيبي - بيير أوباميانج.
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