أوباميانج وسايبوس يقودان أرسنال أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

أعلن يوناي إيمري إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتس - ديفيد لويز - كولاسيناك.
خط الوسط: تشاكا - جاندوزي- سيبايوس.
خط الهجوم: ساكا - نيكولاس بيبي - بيير أوباميانج.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: تشامبيرس - سوكراتس - ديفيد لويز - كولاسيناك.
خط الوسط: تشاكا - جاندوزي- سيبايوس.
خط الهجوم: ساكا - نيكولاس بيبي - بيير أوباميانج.