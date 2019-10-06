لبحث التعاون الثنائي.. وزير الطاقة التنزاني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، وزير الطاقة التنزاني ميدارد كاليماني، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.



قالت مصادر بالمطار: إن وزير الطاقة التنزاني والوفد المرافق له وصل على متن الطائرة المصرية، وتم إنهاء إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله عددا من أعضاء سفارة تنزانيا بالقاهرة.



يذكر أن وفدا من شركة الكهرباء بجمهورية تنزانيا قام بزيارة للقاهرة يوليو الماضي علي رأس وفد، والتقى عدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وتحسين كفاءة الطاقة وفي مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض تنزانيا.



وأشاد الوفد التنزاني بعمق العلاقات المصرية التنزانية منذ قديم الأزل، مؤكدًا رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات والإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء المصري، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة منها.

