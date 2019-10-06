ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 2.. تشكيلات من القوات الجوية تقوم بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة



بيان رقم 2 بتاريخ 6 أكتوبر 1973 الساعة 2.25 ظهرا



بيان رقم 2 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة







تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الثاني التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973بسم الله الرحمن الرحيم، ردًا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا يقوم حاليًا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة.