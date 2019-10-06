Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 2.. تشكيلات من القوات الجوية تقوم بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.

وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الثاني التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973

بيان رقم 2 بتاريخ 6 أكتوبر 1973 الساعة 2.25 ظهرا
بيان رقم 2 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، ردًا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا يقوم حاليًا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

ما هو القرين.. تعرف على أعراض المؤذى منه وعلاجه

الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

مدرب المنتخب السابق يكشف عن المسئول الأول عن إصابة عمرو السولية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز