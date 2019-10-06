ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 3: نفذت قواتنا الجوية مهاما بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة

تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.



وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الثالث التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973



بيان رقم 3 بتاريح 6 أكتوبر 1973 الصادر الساعة 3.2 عصرا

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، إلحاقًا للبيان رقم 2 نفذت قواتنا الجوية مهامًا بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة.