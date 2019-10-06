Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 3: نفذت قواتنا الجوية مهاما بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.

وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الثالث التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973

بيان رقم 3 بتاريح 6 أكتوبر 1973 الصادر الساعة 3.2 عصرا
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم، إلحاقًا للبيان رقم 2 نفذت قواتنا الجوية مهامًا بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ عن فضيحة قطر العالمية: شيء طبيعي.. فيديو

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء فتاة عن منزل عائلتها بطنطا

الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

أول قرار من حسام البدري بعد إصابة عمرو السولية

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

عبد الله السعيد يهدد عرش رمضان صبحي في الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

بـ فستان أبيض.. جلسة تصوير لمايا دياب وسط البحر.. صور