ذكرى نصر أكتوبر.. بيان رقم 4.. قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقاط القوية المعادية

وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري البيان العسكري الرابع التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.





بيان رقم 4 بتاريح 6 أكتوبر 1973 الصادر الساعة 3.7 عصرا





بسم الله الرحمن الرحيم، حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقاط القوية المعادية، ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها، وما زال الاشتباك مستمرًا.

تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.