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أخبار البلد

حقوقى: مديرة حضانة آدم تواجه عقوبة الحبس والغرامة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:04 م
الطفل آدم
الطفل آدم
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أمل مجدى
قال المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مديرة حضانة الطفل آدم خالفت القوانين وانتهكت قانون الطفل بحرمانه من التعليم.

وأضاف الدنبوقى لـ"صدى البلد" أن المادة 18 إلى المادة 21 من القانون ملتزمة بتعليم الجميع، وهدفها من التعليم هو بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع أن ما فعلته مديرة الحضانة نكران للدستور، كما أنه نوع من أنواع الحد على الكراهية والتمييز بمخالفة للمادة 53 من الدستور، وهنا يعتبر جريمة، وعقوبتها 6 أشهر بخلاف الغرامة والتعويض للطفل وأهله لما أحدثوه من الآثار النفسية ونطالب الجهات المسئولة بعلاجه نفسيًا.

وأكد على حق الأم فى الاتصال بالمجلس القومى للطفولة عن طريق الخط الساخن بخط نجدة الطفل، ورفع دعوى ضد مديرة الحضانة أمام مجلس الدولة.
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