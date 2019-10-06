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فن

شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:01 م
.تايلور سويفت
.تايلور سويفت
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية تايلور سويفت برفقة حبيبها الممثل البريطاني جو الوين في ظهور نادر لهما، حيث كانا يتجولان في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية.

وظهرت تايلور سويفت وهما ممسكة بـ يد جو الوين خلال توجههما لأحد المطاعم الشهيرة لتناول العشاء احتفالًا بنجاح حلقتها في برنامج SNL الشهير.

وتكتم تايلور سويفت على اي تفاصيل تخص علاقتها بـ جو الوين منذ ارتباطهما حفاظا على الخصوصية بينهما.

يشار الى أن تايلور سويفت طرحت مؤخرا اغنيات البومها الجديد Lover، والتي حققت نجاحا كبيرًا.
شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين
شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين
شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين
شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين
شاهد.. تايلور سويفت في ظهور نادر مع حبيبها جو الوين
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