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فن

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 م
بينلوبي كروز
بينلوبي كروز
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شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية بينلوبي كروز خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد Wasp Network الذي أقيم أمس السبت ضمن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي.

وأطلت بينلوبي كروز بفستان Metallic ذهبي مع شعر منسدل على الكتفين، ولمسات المكياج البسيطة.

والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية لـ "الخمسة الكوبيين" ، وهي مجموعة من ضباط مخابرات مكافحة الإرهاب الكوبيين الذين قُبض عليهم في الولايات المتحدة في سبتمبر 1998 وأدينوا بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطير.

الفيلم من بطولة بينيلوبي كروز وإدغار راميريز وفاغنر مورا وغيل غارسيا بيرنال.
بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور
بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور
بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور
بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور
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