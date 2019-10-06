أسوان تحتفل بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. فيديو وصور

يظل نصر أكتوبر العظيم دائمًا علامة فارقة فى تاريخ مصرنا الحبيبة، فعلى الرغم من مرور 46 عامًا على هذا النصر، إلا أن جميع أبناء الشعب يفتخرون به عبر السنين .





وفى هذا الإطار رصدت "صدى البلد"، احتفالات محافظة أسوان بهذه الذكرى الخالدة،حيث قام اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان يرافقه اللواء محمد عمارة مدير الأمن فى مظاهرة حب وعرفان بالجميل بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة في أسوان.





ونقل نائب المحافظ لأبطال القوات المسلحة تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، مقدمًا التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى بهذه الذكرى الغالية ، وأيضًا تقديم التهنئة لوزارة الدفاع والمنطقة الجنوبية العسكرية بمختلف ضباطه وأفراده والذين يقدموا دائمًا معاونتهم للأجهزة التنفيذية والقطاع المدنى بالمحافظة فى مختلف المجالات والمناسبات .





وأكد اللواء سعيد حجازى على ضرورة استعادة روح أكتوبر 73 والتى كانت بمثابة ملحمة وطنية عظيمة فى العزيمة والإصرار ونقل الطاقة الإيجابية التى شهدتها هذه المرحلة للشباب والأجيال القادمة ليظل الشعب المصرى كتلة واحدة تتلاحم وتتعاون بروح الفريق الواحد لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .





ولفت المحافظ إلى أن التاريخ يذكر دائمًا مدى عظمة الدور الذى تقوم به القوات المسلحة والجيش المصرى بالتعاون مع رجال الشرطة الباسلة وباقى الأجهزة التأمينية ليظلوا الدرع الواقى والحصن الحصين للعطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا الغالى مصر وشعبها العظيم وهو الذى يحتاج فى نفس الوقت إلى تكثيف التوعية فى دور العبادة والإعلام والمجتمع المدنى لإبراز المعدن الأصيل للشخصية المصرية والتى تقف دومًا حائط صد أمام أى محاولات هدامه تستهدف بث روح الفرقة وزعزعة أمن واستقرار الوطن .





كما قام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتقديم التهنئة إلى رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة.





وقد ضم وفد جامعة أسوان أيضا كلًا من الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية دار العلوم والدكتور محمد جبر عميد كلية الآثار .





وأكد الدكتور أيمن عثمان على أن إنتصارات حرب أكتوبر أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحقيق إنجاز العبور وتحرير سيناء الحبيبة فى ظل قرار الحرب الشجاع ودقة الإعداد والتخطيط والتنفيذ لحرب أكتوبر المجيدة التى تشيد بها العسكرية العالمية حتى الآن.



