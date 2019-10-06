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منوعات

الرجال يمتنعون.. أول فندق في العالم للترفيه عن النساء فقط

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:03 م
الفندق من الداخل
الفندق من الداخل
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مريم صليب
تتعرض النساء لضغوطات يومية قد تتسبب في إصابتهن بالاكتئاب بسبب عدم قدرتهن على التخلص من إرهاقهن والمسئوليات لذلك افتتح فندق في إسبانيا مخصص للنساء ولا يُسمح بدخول الرجال. 

وفقاً لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النساء في إسبانيا يشعرن بالإرهاق والتعب منه المسئولية، فإن ذلك الفندق هو المُتنفس من مشاكل الحياة وضغوطها فهو لا يسمح بالعمل للرجال أو حتى دخولهم المكان فهو نسائي 100%. 

صُمّم الفندق بطابع نسائي فإن الحجرات بها أكثر من دولاب صمموا خصيصًا لتوزيع ملابس النساء بشكل منظم ، كما هناك مكان مخصص للإكسسورات والمجوهرات بالإضافة إلى إضفاء اللون الوردي والأحمر على ديكورات الفندق. 

جدير بالذكر أن الفندق يستقبل النساء من سن 14 عامًا، كما أن سعر الليلة في الفندق لن يكلف النساء الآلاف لأن قضاء ليلة في الفندق يبدأ من 75 جنيهاً إسترلينياً . 
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