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فن

أحمد بدير رجل فقير في دفع رباعي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:19 م
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
قال الفنان أحمد بدير إنه سعيد بمشاركته في في فيلم " دفع رباعي " خاصة أن الدور جديد عليه.

وأضاف في تصريح لصدى البلد: أجسد دور رجل فقير يجد أموالا كثيرة بالصدفة البحتة تجعله يعيش برفاهية مبالغ فيها فيغير سلوكه إلى الأسوأ، حيث يتكبر على من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال والفيلم من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

فيلم "دفع رباعي" تدور أحداثه حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، حيث أن الأب كان يحلم أن يصبح ابنه الأول طبيبا، والثاني مهندسا، والثالث محاميا، ولكن فوجئ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة من الفتيات ينجحون في إجهاض العملية.
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