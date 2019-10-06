اهم الاخبار.. فرص عمل بـ المحطات النووية.. والمالية: سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن فرص عمل بها بالتعيين، ووضعت عدة شروط للمتقدمين لتلك الوظائف.. للمزيد اضغط هنا





وجاء في اهم الاخبار أنه تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الأحد، بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات لأن تكون مفتاحا لنصر مبين.. للمزيد اضغط هنا









كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بالدقهلية لكشف لغز اختطاف طفل من أبناء المدينة على أيدي مجهولين فيما تلقى والده أكثر من اتصال من خاطفيه مطالبين بفدية لإعادته.. للمزيد اضغط هنا





كما جاء بـ اهم الاخبار أنه كشف أمر الإحالة الموقع من المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية أن المتهمة " صفاء.ع.ع.ا " ذات الـ 40 عاما والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين قامت بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 4 أعوام بطريقة وحشية عن طريق كيها بمواضع حساسة بجسدها حتى توفيت كما انها استخدمت كماشة لقرص مواضع عفتها.. للمزيد اضغط هنا









وفي اهم الاخبار أنه تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "مسجل خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.. للمزيد اضغط هنا





وجاء في أهم الأخبار أنه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاكتفاء بتوقيع عقوبة مادية على محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض، على خلفية الأزمة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا





كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه احتفلت الفنانة زينة أمس بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين من زوجها الفنان أحمد عز، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس الحفل، نشرتها زينة وعدد من حضور حفل عيد الميلاد السادس لـ التوأم، ومنهم صديقتها المقربة ريم البارودي.. للمزيد اضغط هنا









كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تحل اليوم ذكرى رحيل الرئيس أنور السادات الذي تم اغتياله في 6 أكتوبر من عام 1981.. للمزيد اضغط هنا





وبـ اهم الأخبار أنه أكد ممرض وأديب جبهة القتال، السيد نجم، أن أحد الجنود المصابين هرب من مكان الإسعاف للعودة إلى كتيبته فى أرض المعركة، لافتًا إلى أن قوات العدو الإسرائيلي تعمّدت إطلاق النيران على سيارات الإسعاف قبل وصولها للمستشفى.. للمزيد اضغط هنا





وجاء في اهم الاخبار أنه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعمل على الحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، لا يخضع للأكاذيب ولا تهزمه الحرب النفسية".. للمزيد اضغط هنا





كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيدة، قائلًا: "تحتفل مصر اليوم بمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضى والمستقبل".. للمزيد اضغط هنا





كما جاء بـ اهم الاخبار أنه ارتفع عدد المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم "فسيخ فاسد" بالإسكندرية، إلى 66 حالة بعد أن استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، 7 حالات جديدة.. للمزيد اضغط هنا



