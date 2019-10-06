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توك شو

سمير فرج: شارون حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجندي المصري.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
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توك شو
قال اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن إريال شارون رئيس وزراء إسرائيل سابقا، اعترف أن الجندي المصري هو كلمة السر في حرب أكتوبر وليس توقيت الحرب أو غلق باب المندب.

وأكد اللواء سمير فرج في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن "وفقا لما جمعته الدراسات الإستراتيجية العسكرية فإن الجندي المصري المحارب في أكتوبر كان جنديا متعلما مثقفا واعا لما يفعله ولا يخشى الموت على عكس جنود حرب 48 و56 و67".

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن إريال شارون قد حذر جيش الدفاع الإسرائيلي من الجيوش والجنود المصريين، قائلًا: "احذروا ستقابلون في الحرب القادمة جنديا مصريا مختلفا عما قابلتوه في الحروب السابقة".

يذكر أن اليوم هو ذكرى الاحتفال السادس والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.



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