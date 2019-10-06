يستدرج الفتيات.. أحمد بدير يكشف كواليس شخصيته بفيلم شارع حسن الرفاعي

قال الفنان أحمد بدير إنه يواصل تصوير فيلم " شارع حسن الرفاعي " المقرر عرضه بدور السينما الفترة المقبلة.



أضاف في تصريح لـ صدى البلد: "أواصل تصوير فيلم شارع حسن الرفاعي ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، وأجسد شخصية تدعى "الخواجة" الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعي وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان".



أحداث العمل تدور في إطار تشويقى اجتماعي ويتلخص ذلك حول أسرار خفية تتضح مع كثرة المفاجآت ويحيطها حالة من الغموض والإخفاء الملموس وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



فيلم "شارع حسن الرفاعي"، بطولة الفنان أحمد بدير، سوسن بدر ومجموعة من الوجوه الجديدة منهم محمود عبد الخالق، منار حمدي، اسلام سيمو، هاجر العدوى، مريم حسن، أحمد رجب، محمود مدحت وغيرهم وهو من إنتاج MK production ومن تأليف وإخراج مؤمن نور.