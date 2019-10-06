تسليم 13 ميكروباص للشباب ضمن مبادرة مشروعك بمدينة سوهاج الجديدة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، طابور العرض بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن تلك الاحتفالية تعبر عن التلاحم والتكامل وقوة النسيج الوطني لأبناء سوهاج، وهو الدافع الرئيسي لمنظومة التنمية الشاملة بالمحافظة، قائلا" نحن نفتتح هذه الأيام عدة مشروعات منها محطتي صرف صحي سيتم افتتاحها غدًا بمركز طما، بجانب تسليم 60 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا بعد تطويرها في البلينا وطما، لافتًا إلى التطور العمراني الكبير الذي تشهده سوهاج الجديدة، مشيرًا إلى تدشين اليوم خط النقل بين سوهاج الجديدة وسوهاج الأم.



وأوضح " الأنصاري" أن اختيار مدينة سوهاج الجديدة لتقام بها احتفالات أكتوبر، لتشجيع المواطنين على إعمارها، موضحًا أن هناك تطورات ملموسة بالمدينة، حيث وصل عدد قاطنيها 9 آلاف نسمة، فضلًا عن افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بالمدينة.



وسلم محافظ سوهاج تراخيص 13 سيارة "ميكروباص" جديدة لشباب المحافظة، ضمن مبادرة "مشروعك"، لافتًا إلى تسليم 7 آخرين الأسابيع القادمة، حيث تم استحداث خط سير جديد لنقل المواطنين بين سوهاج الأم، وسوهاج الجديدة، وذلك حرصا من المحافظة على ربط مدينة سوهاج الجديدة بجميع أنحاء المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.



وأشاد محافظ سوهاج بجهود إدارة "مشروعك" بالمحافظة وعلى رأسها السيدة أماني محمد، مديرة المبادرة، حيث حققت مبادرة "مشروعك" بسوهاج، المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيدًا أيضًا بدور وزارة التنمية المحلية في تحفيز وتشجيع الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب.



ولفت الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إلى أن الاحتفالية ضمت عروضًا لمجموعات من الوحدات المحلية والمديريات وعناصر من قوات الشرطة، وكلية التربية الرياضية، والكشافة والمعاهد الأزهرية، والمدارس، ومجموعة من العروض للفرق الرياضية، كما شمل عرض صامت لمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ومجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأشار "التوني" إلى أن المحافظ دعا الجماهير السوهاجية لحضور احتفالية فنية وطنية ستقام مساء اليوم بقصر ثقافة سوهاج، بمشاركة فرق الموسيقي العربية والفنون الشعبية؛ احتفالا بالذكري السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وكشف المتحدث الرسمي أن مدينة سوهاج الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التى تساهم في الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها "تشغيل مركز الشرطة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس"، فضلا عن جامعة سوهاج الجديدة، وقربها من مطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.