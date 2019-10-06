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فن

هنا الزاهد تتجاهل سؤال متابعيها عن حملها.. شاهد ما فعلت

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:23 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت هنا بإطلالة جديدة، حيث ارتدت بلوزة صفراء وحرصت على إظهار التاتو.

وجاءت التعليقات لهنا: "مفيش حاجة جاية في الطريق"، وتجاهلت هنا الرد على هذه النوعية من الأسئلة.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، الفنية مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي خاضت به موسم رمضان الماضي مع أحمد فهمي، وعدد من النجوم الآخرين، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه.
هنا الزاهد تتجاهل سؤال متابعيها عن حملها.. شاهد ما فعلت
هنا الزاهد تتجاهل سؤال متابعيها عن حملها.. شاهد ما فعلت
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