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أخبار البلد

السفارة المصرية بواشنطن: القوات المسلحة المصرية ستظل دائما مصدر فخرنا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:17 م
نصر اكتوبر المجيد
نصر اكتوبر المجيد
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محمود نوفل
أعربت السفارة المصرية في واشنطن عن فخرها بالقوات المسلحة المصرية، وذلك في ذكرى الانتصار المجيد الذي حققته القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973، حيث أكدت قائلة: "القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا مصدر فخرنا".

وقالت السفارة المصرية بواشنطن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المصريين يطلقون على موقعة 6 أكتوبر بيوم الكرام، حيث حققت القوات المسلحة المصرية الشجاعة واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية التي حققتها مصر في العصر الحديث".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه منذ قليل كلمة للشعب المصري، بمناسبة مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، حيث أكد أن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد أيامها، واصفا ذلك اليوم بيوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

وقال الرئيس السيسي، خلال الكلمة التي وجهها للأمة بمناسبة الذكري السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973، لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.
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