بـ 6 حيل .. كيف خدع الإعلام المصري إسرائيل قبل الحرب ؟

الحرب خدعة .. هذه هي المقولة التي آمن بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وطبقتها المؤسسات المصرية قبل حرب أكتوبر 73 وأبرزها الإعلام بقيادة المسئول عنه في ذلك الوقت محمد عبد القادر حاتم رئيس الوزراء، حيث شن السادات حملة خداع وتضليل للجانب الإسرائيلي مفادها إقناعه بأن مجرد تفكير المصريين في الحرب مستحيل.



قبل انطلاق حرب أكتوبر بـ 6 أشهر بدأت خطة الخداع بالتنسيق بين ثلاث وزارات هي الإعلام والخارجية والمخابرات الحربية وتم الترويج عبر الإذاعات المصرية لأخبار خاطئة تستهدف خداع العدو بأن الجيش المصري لن يحارب ولن يشن أي هجمة عسكرية على إسرائيل.



حجم الخدعة التي مارسها الإعلام المصري اتضحت من خلال حديث رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي إيلي زعيرا، في كتابه "حرب يوم الغفران " حيث قال "لقد تبين لنا أن كل موضوعات الإعلام المصري كانت حملة خداع من جانب الرئيس المصري أنور السادات أو شخص بجواره"، وكان الدكتور محمد عبد القادر حاتم هو الشخص الذي كان يقصده زعيرا حيث يعتبر هو الرأس المدبر لعملية التعتيم الإعلامي، التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية لتقنع إسرائيل أن كافة تحركات الجيش المصري هدفها تهدئة الشعب المصري ومن خلال التقرير التالي نرصد 6 حيل بارزة اعتمد عليها الإعلام ليمهد لحرب أكتوبر كالتالي :



1- أول قرار :



كان أول قرار اتخذه عبد القادر حاتم عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء هو منع أي تصريحات مباشرة أو تلميحات عن الأداء أو الاستعداد للحرب وانطبق ذلك على العسكريين والسياسيين أيضا.



2- تعبئة مزيفة :



كان من أهم الأخبار التي نشرها الإعلام المصري، هو الإعلان عن استعدادات لحالة طوارئ في مصر وتم نشر الخبر في بعض أجهزة الإعلام العالمية، الأمر الذي دفع إسرائيل لحشد قواتها وتكلفت هذه العملية 3 ملايين دولار، ولم يحدث أي طوارئ ثم تكررت هذه الخدعة مرة أخرى، ولم يحدث أي طوارئ أيضا، مما دفع موشي ديان ليقول في أحد تصريحاته بمجلس الوزراء الإسرائيلي إن كل هذه الأخبار هدفها الاستهلاك المحلي المصري وخداع الإسرائيليين، وهو ما تسبب فيما بعد في تأجيل قرار الحشد والارتباك بشأنه عندما حل موعد الحرب الحقيقي.



يقول عبد القادر حاتم في كتابه: "استطعنا أن نوصل إلي إسرائيل معلومات عن نوايانا بأننا سنحارب في وقت معين في شهر مايو ثم في شهر أغسطس 1973، وفي الحالتين أسرعت إسرائيل بإعلان التعبئة العامة والاستدعاء الكامل لقوات الاحتياط في حين كانت القوات المصرية يبدو عليها حالة الاسترخاء".



3- التركيز على المظاهرات والسخط شعبي :



وفي إطار إخفاء النوايا المصرية عن الحرب تم نقل أخبار المظاهرات الصاخبة والسخط الشعبي من أداء الحكومة بسبب التأخر في إعلان الحرب وكان الهدف من نقل أخبار هذه المظاهرات الشعبية إلى الإعلام الأجنبي إقناع الجميع وأولهم إسرائيل: أن مصر عاجزة عن أي عمل عسكري كبير يعيد إليها أرضها.



4- نشر أخبار كاذبة :



تم نشر أخبار بأن ضباط الجيش يستعدون للسفر لأداء مناسك الحج، وأخبار أخرى عن فتح باب حجز وحدات سكنية للضباط، بالإضافة لأخبار عن فصل عدد كبير من القيادات من الجيش، وأظهرت هذه النوعية من الأخبار الجيش على أنه في حالة استرخاء تامة.



5 - إخفاء ساعة الصفر :



يقول عبد القادر حاتم عن تلك الفترة: "كان علينا أن نتأكد من عدم تسريب موعد ساعة الصفر سواء للمخابرات الأمريكية أو الموساد الإسرائيلى فطلبت من وزير خارجيتنا دكتور محمد حسن الزيات أن يقابل هنرى كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا تمت المقابلة وبعث الزيات برقية للرئيس السادات تحمل استياء شديدا من نتيجة المقابلة، فقد طلب الزيات أن تعمل الولايات المتحدة على حث إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل الانسحاب من سيناء والأراضي المحتلة ولكن كان جواب كيسنجر فيما معناه أنه ليس للدولة المهزومة أن تطلب شيئا كهذا.. كانت هذه البرقية من أسعد ما تلقيت في حياتى من أنباء، فمعناها أن خطة المفاجأة الاستراتيجية نجحت طالما أن الولايات المتحدة ومخابراتها والمخابرات الإسرائيلية المتعاونة معها لا تعرف أنه بعد 24 ساعة أي في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 ستقوم القوات المسلحة المصرية بالهجوم على إسرائيل في الثانية ظهرا".



6 - المصداقية :



خلال حرب أكتوبر كان الإعلام المصري قد تعلم الدرس، بعد الهزيمة التي تلقاها في 67 والأثر النفسي الذي نتج عنها واستغرق سنوات في معالجته، وكان الهدف أيضا هو أن يظهر الإعلام المصري بمظهر المحايد الذي ينقل الخبر بمصداقية حتى ينقل العالم عنه جميع الأخبار، وهو ما حدث بالفعل حيث بينما كان صادقا في حين أذاعت بأنها هشمت عظام الجنود المصريين بينما الجنود المصريون يأسرون الجنود الإسرائيليين لذلك تم وضع خطة واضحة لتغطية الحرب تمثلت في النقاط التالية :



-جمع عبد القادر حاتم رجال الإذاعة والتليفزيون الساعة 12 ظهرًا يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وكان البيان الأول قد أعد بالتنسيق والعرض مع قيادة القوات المسلحة، وطلب من المذيعين عمل بروفة لإذاعة البيان، ووضعت الخطوط الرئيسية فى هذه الخطة دون خطابة ولا إثارة ولا حماس.



- الابتعاد عن المبالغة وعدم المصداقية في الأخبار التي كانت تذيعها أجهزة الإعلام، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.



- قصر إذاعة البيانات على المذيعين فقط، ومنع المذيعات حتى لا ينفعلن، وإذاعة الأغاني الهادئة



- نقل صورة حقيقية لما يدور من أحداث على أرض المعركة، والاستشهاد بأقوال المراسلين الحربيين وأقوال القادة الإسرائيليين



- انحياز تام للجانب الإسرائيلي وقتها، رغم تفوقنا العسكري، والإنجازات التي حققناها، أما عقب الانتصار، فقد تغير ذلك قليلا

