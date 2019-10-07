دوللي شاهين في ندوة صدى البلد: لهذا السبب أمنع ابنتي عن الغناء.. صور

قالت الفنانة دوللي شاهين من خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، إنها لا تفضل أن تتجه ابنتها إلي الغناء في هذه الفترة على الرغم من أنها موهبة في الغناء وتغني في كرو المدرسة بسبب دراستها.





وأضافت دوللي شاهين، من خلال الندوة: لا أترك ابنتي نهائيا وأحرص علي مساعدتها في المذاكرة خاصة لا أريد أن تتجه إلى الغناء، فهي طلبت مني الانضمام إلى برامج اكتشاف المواهب للأطفال ولكنني رفضت.





يُذكر أن آخر أعمالها الغنائية أغنية "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.





ويقول مطلع الأغنية:





اختيارك ليا أثبت إن فيه عندك نظر

ربنا فعلا بعتلك اللي أجمل من القمر

أصل أنا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى

جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر