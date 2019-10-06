بـ فستان جريء.. شاهد سلمى أبو ضيف تتعرض للهجوم

نشرت الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها من خلال تواجدها فى اسبانيا.





وتألقت سلمى الضيف، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أسود مكشوفا من الجوانب، وهو ما علق عليه بعض متابعيها وعلق الكثير بأنها إطلالة مثيرة وجريئة، وظهرت وهى جالسة فى البحر مع رفع علم إسبانيا.





وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والسوداء للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البنى.



