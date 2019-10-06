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مرأة

بـ فستان جريء.. شاهد سلمى أبو ضيف تتعرض للهجوم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:48 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
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رنا عصمت
نشرت الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها من خلال تواجدها فى اسبانيا.

وتألقت سلمى الضيف، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أسود مكشوفا من الجوانب، وهو ما علق عليه بعض متابعيها وعلق الكثير بأنها إطلالة مثيرة وجريئة، وظهرت وهى جالسة فى البحر مع رفع علم إسبانيا.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والسوداء للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البنى.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط كبير لإكمال إطلالتها.
بـ فستان جريء.. شاهد سلمى أبو ضيف تتعرض للهجوم
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