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أخبار العالم

الجيش الصيني يحذر المحتجين في هونج كونج

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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رويترز
حذرت حامية الجيش الصيني في هونج كونج، المحتجين اليوم الأحد من الاعتقال بسبب استهدافهم ثكنتها في المدينة بأضواء الليزر.

وقال شاهد من رويترز، إن جيش التحرير الشعبي الصيني رفع علما أصفر يحمل التحذير من الاعتقال بأحرف كبيرة، في أول تعامل مباشر بينه وبين المحتجين.

وسلط بضعة مئات من المحتجين، أضواء الليزر على جدران الثكنة العسكرية بينما صوب جنود يرتدون ملابس عسكرية فوق سطح المبنى أضواء كشافات على المحتجين واستخدموا مناظير وكاميرات لمراقبتهم.
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