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رياضة

قرار جديد من حسام البدرى بشأن انضمام عمرو السولية لمعسكر منتخب مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:46 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلوانى - نور عادل
استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول على تواجد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رغم الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام أسوان.

وجاء قرار حسام البدرى فى ظل رغبته فى الاطمئنان على حالة عمرو السولية وحسم موقفه من استكمال المعسكر أو خروجه من القائمة، وذلك بناء على التقرير الطبي الذى سيخضع له غدا من قبل طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

وتعرض عمرو السولية إلى إصابة قوية بجزع فى كاحل قدمه خلال مشاركته مع فريقه الأهلى أمام أسوان، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بـ5 أهداف مقابل هدف.
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