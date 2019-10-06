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منوعات

شاهد.. لحظات مرعبة لاصطدام سيارة رياضية بشاحنة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:43 م
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
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محمد علي
عرضت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مشاهد صادمة، لحادث مروري عنيف، خرج منه أحد المصابين زاحفًا على الأرض، يعاني من إصابة فادحة، بينما صورت الكاميرات المتسببين في الحادث يلوذون بالفرار سريعًا قبل قدوم الشرطة لاعتقالهم.

وأظهر الفيديو سيارة من نوع "بي إم دبليو" تسير بسرعة صاروخية تضرب سيارة نقل صغيرة (فان)، من المقدمة لتنحرف السيارتين عن مسارهما، وتلتف السيارة الفان دورة عكسية وتتوقف، بينما اصطدمت سيارة الجناة بمحل مغلق لبيع الدجاج.

ووقعت الحادثة بسبب السرعة الكبيرة التي كان يسير بها راكبي السيارة الـ بي إم دبليو الرياضية في وقتٍ متأخر من الليل في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، والتي جعلت قائد السيارة عاجزًا عن إيقاف السيارة أمام إشارة المرور الحمراء التي ظهرت أمامه فجأة، وكانت خضراء في جهة عبور السيارة الفان.

وكان الشيء الأكثر مأساوية وما أدى إلى إدانة الشرطة لمرتكبي الحادث، أنهم تركوا سائق السيارة الأخرى في حالة يرثى لها، حيث سقط ليزحف من السيارة الفان، محاولًا إنقاذ نفسه، بينما نزلوا من سيارتهم المحطمة وهم غير مصابين بخدش، ولاذوا بالفرار.

وقالت الشرطة في منطقة بيري بيري في ريو دي جانيرو في كوفنتري، إنه رغم ما يظهر في الفيديو من أن سائق الشاحنة الصغيرة، الشاب الثلاثيني، قد أصيب بفداحة، إلا أن الفحص الطبي الشامل أوضح لحسن الحظ عدم إصابته بأي إصابات خطيرة وأن ما حدث له محض كدمات.

وقالت الشرطة "يعالج السائق من إصابات طفيفة وتستمر التحقيقات في تتبع سائق السيارة الأخرى".




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