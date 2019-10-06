اعترافات أسرى إسرائيليين بعد الحرب.. فيديو

كانت حرب أكتوبر التي خاضها الجيش المصري بكل شرف وأمانة خير دليل على أن العسكرية المصرية تربي أبناءها على التعامل بشرف حتى مع الأعداء .





بعد الضربة الجوية الناجحة للقوات المصرية في حرب أكتوبر تمكّن جيشنا من أسر عدد كبير من جنود العدو، ولكن لم يتعاملوا معهم بخسة كما تعاملوا مع الأسرى المصريين بل عالجوهم وطيبوا جراحهم .





وقد أجرت وسائل الإعلام والصحفيين وقتها عدة لقاءات مع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية وكانت ردودهم تشير إلى أنهم يعاملون بطريقة جيدة ويتلقون العلاج اللازم.





كما اعترف الجنود أن الحرب كانت قوية جدا على سلاح الطيران الإسرائيلي، فقد قال أحد الاسرى إنه لم يشعر بشيء بعد أن وجد غارات جوية شديدة القوة وسريعة من الطيران المصري وانفجرت طائرته ولم يشعر بشيء بعدها إلا بعد أن نقل إلى المستشفى.











































