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فن

محمد رمضان يحتفل بنصر أكتوبر بذكرياته مع عائلة الرئيس السادات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:50 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، صور قديمة تجمعه بأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "نصر اكتوبر ذكرى مضيئة في تاريخ مصر .. لن ننسى شهدائنا وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات (وكل الحُب والإحترام لعائلته الكريمة) ولعائلات كل شهداء الوطن من الشعب والجيش على مر التاريخ".

واحتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

وأعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.

كما يذاع فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.

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