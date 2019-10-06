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محافظات

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:57 م
زينب الزغبي
في تقليد اعتاد عليه أهالي محافظة دمياط كل عام في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد ،وضع اكليل من الزهور علي نصب الجندى المجهول بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة دمياط .

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

هذا وقد تخللت مراسم الاحتفال اليوم الأحد بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والعميد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى وعروض للفرق المدرسية.

وفى سياق متصل... تقدمت المحافظ بأصدق التهاني لأبناء محافظة دمياط بهذه الذكرى العظيمة وبما حققه رجال القوات المسلحة البواسل فى يوم مجيد سيظل محفورا فى تاريخ الوطن، ضاربًا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء، كما أكدت محافظ دمياط على ضرورة استلهام روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الإنجازات والتغلب على كافة التحديات.

كما قدمت الدكتورة منال عوض التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داعية الله أن يديم على مصرنا الغالية بدوام العزة والتقدم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بدمياط
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