دوللي شاهين: أغنية الحاجة داعيالك لون جديد.. والجمهور عايز كده

أعربت الفنانة دوللي شاهين عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن أغنية "الحاجة داعيالك" التي طرحتها مؤخرًا.





وقالت دوللي شاهين خلال استضافتها في ندوة نظمها موقع "صدى البلد": الحمد لله.. ردود الأفعال التي وصلت إلىّ فاقت توقعاتي، خاصة أن اللون جديد عليّ ولم أقدّم هذه النوعية من الأعمال، ولكن قررت التنوع في الأعمال التي أقدّمها لأن الجمهور يفضل التنوع.





يُذكر أن أغنية "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.





ويقول مطلع الأغنية:







اختيارك ليا أثبت إن فيه عندك نظر

ربنا فعلًا بعتلك اللي أجمل من القمر

أصل أنا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى

جاية جوا الدنيا سرقة وسط ملايين من البشر